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Güncel
İHA 10.10.2023 09:45

Erzincan polisi yine yürekleri ısıttı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince “Bir çocuğun gözündeki ışık her şeye değer” düşüncesiyle özel öğretim gören öğrenciler ziyaret edildi.

Erzincan polisi yine yürekleri ısıttı
[Fotograf: İHA]

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu'nda özel öğretim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Polisler ile öğrenciler neşeli anlar geçirirken yansıyan sıcaklık adeta yürekleri ısıttı.

Öğrencilere teşekkür edip başarılar dileyen polisler, “Bizleri kabul ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sevgili çocuklar, bizler sizinle engelleri aşıyoruz. Bugün sizlerden çok şey öğrendik, iyi ki varsınız. Emniyet güçleri olarak her daim yanınızdayız.” ifadelerine yer verildi.

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