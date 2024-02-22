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Güncel
AA 22.02.2024 09:30

Erdek'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Erdek'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye gezerken Halitpaşa Mahallesi Öğretmen Jale Aslan Sokağı'nda Z.O'nun ekip aracını gördüğü sırada yere attığı yaklaşık 1 gram sentetik uyuşturucuyu muhafazaya aldı.

Ekipler, bu kişinin uyuşturucuyu G.D. aracılığıyla H.S'den satın aldığını tespit etti.

Bu kişilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda H.S'nin üzerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 500 lira ve ikametinde 5 adet tabanca fişeği bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan G.D. ve H.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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