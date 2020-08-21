Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, salonların kapasitesi ile ilgili işletme sahiplerini uyardı.

Düğün salonlarına alınan vatandaşların girişte ateş ölçümlerinin yapılmasını isteyen ekipler, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağını duyurdu.