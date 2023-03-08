Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TMMM Grup Toplantısı'nda emeklilere müjdeyi vermişti.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak ayında en düşük emekli maaşının 5 bin 500 lira olacağını duyurmuştu.

Erdoğan " En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum." dedi.

Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu.