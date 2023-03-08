Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 19:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2023 En düşük emekli maaşı...
En düşük emekli maaşı arttı. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak ayında en düşük emekli maaşı yükseltildi. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TMMM Grup Toplantısı'nda emeklilere müjdeyi vermişti.
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak ayında en düşük emekli maaşının 5 bin 500 lira olacağını duyurmuştu.
Erdoğan " En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum." dedi.
Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu.
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