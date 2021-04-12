Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulünde konuştu.

Konuşmasında emeklilere bayramlarda ödenen ikramiyelere de değindi. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen biner lira ikramiyelerin ne zaman ödeneceği belli oldu.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri mayıs başında ödenecek. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ise temmuz ayı ortasında ödenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz." dedi.