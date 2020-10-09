Haber Giriş: Kaynak: AA
Elektronik eşya yüklü tırda 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bulgaristan'dan gelen M.E'nin kullandığı Romanya plakalı tır, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin şüphesi üzerine x-ray taramasına sevk edildi.
Yük beyanında elektronik ev eşyaları taşıdığı belirtilen tırın dorsesinin bazı bölmelerinde yoğunluk tespit edildi.
Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 4 gizli bölmede 165 kilogram ağırlığında 800 bin uyuşturucu hap bulundu.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sürücü M.E. gözaltına alındı.
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