Parçalı Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.08.2023 16:16

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 354 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler Z.K. ve F.K'nin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Takibe alınan şüpheliler, araçla kente giriş yapmak istedikleri esnada durduruldu.

Narkotik köpeği yardımıyla araçta yapılan aramada, bagaj altına ve stepneye gizlenmiş 3 parça halinde 3 kilo 354 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

ETİKETLER
Elazığ
Sıradaki Haber
Ardahan'da 131 bin 596 kök Hint keneviri imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Bakan Fidan, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile bir araya geldi
17:24
Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
17:28
Avrupa Birliği'nden Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerine kınama
17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
17:00
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvuru yaptı
16:47
Mardin'de 3 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Anatolia MTB Stage Race, Ürgüp etabıyla devam etti
Anatolia MTB Stage Race, Ürgüp etabıyla devam etti
FOTO FOKUS
Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı başını tenekeye sıkıştırdı
Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı başını tenekeye sıkıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ