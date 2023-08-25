Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler Z.K. ve F.K'nin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Takibe alınan şüpheliler, araçla kente giriş yapmak istedikleri esnada durduruldu.
Narkotik köpeği yardımıyla araçta yapılan aramada, bagaj altına ve stepneye gizlenmiş 3 parça halinde 3 kilo 354 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.