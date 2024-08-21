Parçalı Bulutlu 36ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.08.2024 14:07

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 14 kök Hint keneviri, 120 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tüfek, 7 kartuş, 10 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

ETİKETLER
Elazığ
Sıradaki Haber
Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:34
Hamas'tan, "İsrail terörünü durdurun" çağrısı
15:45
Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
15:31
Polatlı'daki trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı
15:22
Asırlık ağaç köylülerin aldığı önlemle yanmaktan kurtarıldı
15:23
Amerikan Foreign Affairs: İsrail, siyonizmin sonunu getirecek
15:15
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını
Yıldız Sarayı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Yıldız Sarayı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
FOTO FOKUS
Orman yangınlarının ardından geriye yürek burkan hikayeler kaldı
Orman yangınlarının ardından geriye yürek burkan hikayeler kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ