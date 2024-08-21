Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 14 kök Hint keneviri, 120 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tüfek, 7 kartuş, 10 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.