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Güncel
AA 09.09.2024 11:53

Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kafenin önüne otomobille gelen bir grup, aralarında husumet bulunan kişilere ateş etti.

Tarafların karşılıklı birbirine tabancayla ateş etmesinin ardından otomobille gelen şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Uygulama noktasında şüpheli otomobili durduran polis, aracın arka koltuğunda bulunan B.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

B.T'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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