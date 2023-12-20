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Güncel
AA 20.12.2023 23:07

Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, Devlet Su İşleri bünyesinde tapu toplulaştırma ve birleştirme projesi ile karayolu, demiryolu, su kanalı gibi yöntemlerle bölünen özel mülkiyet ve kamu arazilerinde toplulaştırma vaadiyle sahte tapu düzenleyerek tarla sahiplerini dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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