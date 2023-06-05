Elazığ’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi.
A.C. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan U.S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralandı. Aracından inen sürücü yaralı çocuğa ilk müdahalede bulunduktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Hafif yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan araç içerisinde bulunan ve kazadan etkilenen yaşlı bir kadınında sağlık kontrolleri ambulans içerisinde yapıldı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.