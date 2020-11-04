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Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 Ekim nakdi ücret desteği ödemeleri…
Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9-10 Kasım’da yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9-10 Kasım’da yapılacağını bildirdi.
COVID-19 salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteği'ne devam ediyor.
Nakdi ücret desteğinin 9 Kasım’dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
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