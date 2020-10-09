Haber Giriş: Kaynak: AA
Edremit Körfezi'nde gökkuşağı manzarası
[Fotoğraf: AA]
Edremit Körfezi'nde yağmur sonrası çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu
Kuzey Ege'de sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışın ardından akşamüzeri oluşan ve yaklaşık yarım saat havada kalan gökkuşağı adeta görsel şölen oluşturdu.
Görsel şöleni vatandaşlar fotoğraf makinenelri ve cep telefonları ile kaydederek ölümsüzleştirdi.
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