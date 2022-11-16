Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
[Fotograf: AA]
Edirne'de yolcu minibüsünün aynı yönde seyreden kamyonede arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Keşan ilçesinden Edirne'ye giden G.K. idaresindeki yolcu minibüsü, Keşan-Edirne kara yolunun 10. kilometresinde aynı yönde seyreden F.K'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada kamyonet devrilirken, su kanalına düşen yolcu minibüsü yaklaşık 100 metre sonra durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü F.K. ile minibüsteki 8 yolcu, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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