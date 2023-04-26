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Güncel
AA 26.04.2023 11:16

Edirne'de yere uyuşturucu atıp kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, üzerindeki uyuşturucuyu yere atıp kaçarken polislerce yakalanan zanlı tutuklandı.

Edirne'de yere uyuşturucu atıp kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.A. ile Ş.K'nin bulunduğu otomobili ilçe merkezinde durdurdu.

Şüpheli H.A, otomobilden indikten sonra üzerindeki 39 gram uyuşturucuyu yere atıp kaçmaya başladı.

Ekipler, şüpheli H.A. ve Ş.K'yi yakalayıp yere atılan uyuşturucuyu ele geçirdi.

"Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edirne Uyuşturucu
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