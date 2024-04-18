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Güncel
AA 18.04.2024 09:20

Edirne'de yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Edirne'de öğrenci yurdunun merdiven boşluğunda çıkan yangının ardından sıkıştıkları yerde mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı.

Edirne'de yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
[Fotograf: AA]

Edirne'de bir öğrenci yurdunun giriş kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Merdiven boşluğundaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın söndürüldükten sonra merdiven boşluğundan kedi sesi duyulması üzerine itfaiye erleri harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucunda 2 kedi yavrusu mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Yangının sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini söyleyen bir vatandaş, merdiven boşluğunda bulunan kartonların tutuşmasıyla çıkan yangın sonrası orada yuvalayan kedi yavrularının mahsur kaldığını anlattı.

Kurtarılan yavru kediler ve çevrede bulunan anne kedi, tedavi edilmek üzere Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.

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