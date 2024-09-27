Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.09.2024 17:00

Edirne'de üniversite öğrencileri, Avrupa Spor Haftası kapsamında pickleball oynadı

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında pickleball oynadı.

Edirne'de üniversite öğrencileri, Avrupa Spor Haftası kapsamında pickleball oynadı

Üniversitenin Balkan Yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen etkinlikte fakülte öğrencileri ile akademik ve idari personele pickleball ile ilgili bilgi verildi.

Ardından öğrenciler ve personel tenis kortlarında oluşturulan sahalarda pickleball oynadı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "aktif ol" sloganıyla pickleball etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Herkes İçin Spor Federasyonu ile aktif yaşam tarzının benimsenmesine yönelik bir etkinliğe imza attıklarını belirten Özbar, "Güzel bir etkinlik oldu. Aktif yaşam her zaman hayatımızın bir parçası olsun." dedi.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:31
Türk Eximbank'tan ihracatçılara yeşil dönüşüm desteği
17:14
Altının kilogram fiyatı yükseldi
17:19
Türk heyetten soykırımcı Netanyahu'nun BM'deki hitabına protesto
17:09
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin tartışmalar "vakit kaybı"
16:36
2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek
16:34
Halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar
Tayland Sürdürülebilirlik Fuarı 2024, Bangkok'ta başladı
Tayland Sürdürülebilirlik Fuarı 2024, Bangkok'ta başladı
FOTO FOKUS
Türk heyetten soykırımcı Netanyahu'nun BM'deki hitabına protesto
Türk heyetten soykırımcı Netanyahu'nun BM'deki hitabına protesto
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ