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Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gelibolu istikametine seyreden M.Ş'nin (47) kullandığı 34 T 3483 plakalı tır ile Sanayi Kavşağı mevkisinde, D.Ç'in (40) idaresindeki 22 RP 461 plakalı cip çarpıştı.
Kazada cipte yolcu olarak bulunan A.S. (50) ile K.S. (70) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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