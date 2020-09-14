Kentte, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Bedesten, Alipaşa ve Arasta çarşıları Edirne Belediyesi ekiplerince ilaçlanıyor.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine, salgın tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Çarşılarda maske, mesafe ve hijyen kuralının titizlikle uygulandığını belirten Sanış, şöyle konuştu:

"Tarihi çarşılar, ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Halk sağlığını korumak önceliğimiz. Bu anlamda tüm önlemleri alıyoruz. Sürekli olarak çarşının içerisinde anonslarla sosyal mesafenin korunmasını sağlıyoruz. Önce sağlık, ticaret ikinci planda. Önlemler alarak salgını yeneceğiz."