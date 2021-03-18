Topuk Yaylası'na çıkan ve buradan Abant'a geçmeye çalışan Gölkan Aykut, Muhammed ve Asiye Gezer'in bulunduğu araç, Sinekli Yaylası mevkisinde kara saplandı.

Gençler, durumu Düzce AFAD İl Müdürlüğüne bildirdi.

AFAD ekiplerinin irtibata geçtiği köylüler, gençlere traktörle ulaşarak şehir merkezine getirdi.

Karda mahsur kalan gençlerden Gölkan Aykut, "Tipi vardı, aracımız arazi aracı olmasına rağmen gitmedi. Şehir merkezine inmeye çalıştık inemedik. Kar gittikçe şiddetini artırdı. 7 saat burada kaldık. Emniyet güçlerine haber verdik. Kurtarılmayı bekledik. 7 saat sonra köy halkı traktörle bizi bulabildi." ifadelerini kullandı.