Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, Burhaniye Mahallesi'ndeki bir otomobilde iki şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.