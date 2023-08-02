Düzce'de forklift ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

İşçiye forkliftin çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, Gümüşova ilçesinde bulunan bir pres fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde forklift ile çalışan F.D., geri manevra yaptığı sırada fabrikadaki işçilerden Taner Efe Tanay'a çarptı. Duvar ile forklift arasına sıkışan işçi ağır yaralandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Tanay, yaşamını yitirdi. İşçiye forkliftin çarptığı anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Forklift sürücüsü F.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.