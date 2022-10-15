Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce’de 2 bin 101 kişiye 1 milyon ödeme yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aile Destek Programı çerçevesinde Düzce’de 2 bin 101 kişiye 1 milyon lira maddi destek verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan Aile Destek programı çerçevesinde ödemeler başlatıldı. Bu çerçevede Düzce’de başvuran kişiler arasından tespit edilen 2 bin 101 kişinin başvuruları kabul edildi.
Ödemeler ise her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek.
Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 2 bin 101 kişiye toplam 1 milyon 29 bin 450 lira ödeme yapıldı. Belirlenen kişiler ödemelerini alabilecek.
Etiketler: Düzce
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