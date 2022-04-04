DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunduğu belirtildi.

Bu bağlamda Türkiye'de 1954'ten bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ'nin, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletin istifadesine sunduğu ve sunmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Artvin'e son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek milletin istifadesine sunduklarını ifade etti.

DSİ tarafından 2003-2022 yılları arasında Artvin'e toplam 30 milyar 817 milyon 219 bin 317 lira yatırım yaptıklarına dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti:

"Artvin'de son 19 yıl içerisinde ülkemizin ve Artvin'in gurur projeleri olan Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES tesisleri inşa edilerek ülkemizin elektrik enerji üretimine 35 milyar 893 milyon kilovat/saat katkı sağlanmıştır. Diğer taraftan temelden 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, dünyanın ise en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 220 milyon dolar katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projede yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır."

Yıldız, baraj gölü altında kalan Yusufeli ilçe merkezi ile 7 köyde yaşayan toplam 3 bin 74 hak sahibi için modern bir ilçe merkezi ile 7 köy inşa ettiklerini kaydetti.

Artvin İçmesuyu Projesine de değinen Yıldız, arıtma tesisinden çıkan içme suyuyla Artvin şehir merkezinin, 2050 yılına kadar olan yıllık 4,35 milyon metreküp içme suyu ihtiyacının karşılanacağını aktardı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Artvin'de taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 78 dere ıslahı ile 163 meskun mahal ve 3 bin 178 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. 16 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Artvin'de inşa edilen baraj çalışmaları muhtevasında ulaşımın kolaylıkla yapılabilmesi için 135 kilometre uzunluğunda devlet yolu ile 75 kilometre uzunluğunda köy yolu inşa edilmiştir. Bu yollar üzerinde toplam uzunluğu 22 bin 960 metre olan 42 tünel ile toplam uzunluğu 4 bin 318 metre olan 32 köprü, dengeli konsol köprü ve viyadük inşa edilmiştir. Artvin halkının sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için rekreasyon projelerine de önem veriyoruz. Deriner Barajı ve HES projesi kapsamında 57 bin metrekarelik alanda betonarme duvar, kargir duvar, betonlu taş tahkimat, restoran, kafe, mescit, büfe, asansör kulesi, asansör, otopark, ışıklı gösteri havuzu, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, seyir terasları ve peyzaj işleri yapılmıştır. Artvin'de son 19 yılda 31 HES'in kurulu gücü 1811,51 megavat, yıllık enerji üretimleri ise 5,84 milyar kilovat/saattir."