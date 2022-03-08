Aralarında gençlik liderlerinin de bulunduğu gönüllüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

İlçedeki kadın esnafları ziyaret eden gönüllüler, karanfil dağıtıp günlerini kutladı, meslekleriyle ilgili sohbet etti.