Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 1 Nisan 2022 güncel dolar kuru...
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,67 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6710 liradan, euro 16,2390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6690 liradan alınan dolar 14,6710 liradan satılıyor. 16,2370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,2390 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6820 lira, euronun satış fiyatı ise 16,2750 lira olmuştu.
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