Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Doğu'da 10 bin kişi ile buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze Türkiye turuna devam ediyor.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından oluşturulan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırının 36'ncı adresi Siirt oldu.

Güres Caddesi'nde büyük ziyaretçi ilgisiyle karşılanan tırda Çanakkale Savaşı'nı anlatan, tarihi objeleri ilk kez memleketinde görme fırsatı bulanlar duygulu anlar yaşadı.

Türkiye'de 3 ayda 50 bin kişinin ziyaret ettiği mobil müze, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 12 ilde 10 bin kişiye Çanakkale ruhunu yaşattı.

Mobil müzenin hedefi 2 yılda 81 ili gezerek, 100 bin ziyaretçi kitlesine ulaşmak.

"1 milyona yakın ziyaretçiye bu duyguyu yaşatmayı amaçlıyoruz"

Proje koordinatörü Engin Karataş, AA muhabirine, 2 Temmuz'da yola çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı'nın 36'ncı il olan Siirt'te yoğun bir ilgiyle karşılandığını söyledi.

Doğu'da Çanakkale'deki atmosferi göremeyenlere bu duyguyu yaşattıklarını dile getiren Karataş, Türkiye geneli 3 ayda 50 bin ziyaretçinin mobil tırı ziyaret ettiğini belirtti.

"Gezici müze 81 ilde vatandaşlarla buluşacak. Yaklaşık 100 bin kişiye ulaşarak, dolaylı olarak 1 milyona yakın ziyaretçiye bu duyguyu yaşatmayı amaçlıyoruz." diyen Karataş, projenin 2 yıl boyunca devam edeceğini aktardı.

Karataş, "Bölgede de 12 ilde 10 bin kişi ilk kez Çanakkale ruhunu yaşadı. Ziyaretçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve ateş kontrolleri yapılarak mobil müzeye alınıyor. Müzede 7 vitrinde Çanakkale Savaşı anlatılıyor." dedi.

"Çok güzel bir atmosfer yaşadık"

Vatandaşlardan Osman Kuncan, kendilerine Çanakkale ruhunu yaşatan Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Müzede Çanakkale Savaşı'nda kullanılan silah ve Türk askerlerinin kanlı üniformasının kendisini çok etkilediğini ifade eden Kurca, mobil müzenin Siirt'e gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurca, uzak olduğu için Çanakkale'ye gidemediğini anlatarak, "Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale ruhunu buraya getirdi. Bence herkesin gelip görmesi gerekir." diye konuştu.

Yunus Tarhan ise müzedeki atmosferden çok etkilendiğini aktardı.

"İnsanın kendi memleketinde böyle şeyleri görmesi duygulandırıyor. Tarih açısından insanı çok duygulandırıyor." ifadelerini kullanan Tarhan, şehitleri minnetle yad ettiklerini belirtti.

Merve Sancar da daha önce Çanakkale Müzesi'ne gitmediğini ifade ederek, "Bu müze bize Çanakkale konusunda çok şey öğretiyor. Her şeyi çok güzel bir şekilde anladım. Burada inanılmaz bir atmosfer var. Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.