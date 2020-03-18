Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgar genellikle doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yerel olarak kuvvetli esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 8, Hakkari'de 5, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 2 derece olması bekleniyor.

Çığ uyarısı

Kar erimeleri ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istenen bölgede, kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskınları, ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi ile çatı uçmalarına karşı gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıldı.