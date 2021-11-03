Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğanşehir'de yoğun sis
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
İlçede sabah erken saatlerde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle ilçe içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ilerledi.
Yoğun sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Malatya-Adıyaman kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.
Etiketler: Malatya Hava Durumu
Sıradaki Haber
2021 AGİ ücreti ne kadar? 2021 asgari geçim indirimi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz