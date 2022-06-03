Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda S.E. (26) ve N.M. (42) gözaltına alındı.
Operasyonda, Hint keneviri bitkisi ve tohumu ile 3,46 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
Son Haberler
- 17:41
- 17:49
- 17:39
- 17:46
- 17:36
Sıradaki Haber
Batman'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz