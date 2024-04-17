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Güncel
AA 17.04.2024 14:40

Diyarbakır'da öğrenciler astronomi eğitimi alıyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Ali Emiri Bilgievi'nde öğrencilere astronomi eğitimi veriliyor.

Diyarbakır'da öğrenciler astronomi eğitimi alıyor
[Fotograf: AA]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bilgievinde öğrenciler, astronomi eğitimi alıyor.

Uzay Planetaryumunda gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler, gökyüzünü ve uzayı yakından inceleme fırsatı buluyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Ali Emiri Bilgievi'nin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu kurumda 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrencilere okulda gördüğü derslerin eğitimini veriyoruz. 8'inci sınıf öğrencilerini de LGS'ye hazırlıyoruz. Kurumumuzda atölyelerimiz mevcut. Uzay planetaryumumuz var. Gökyüzü gözlem etkinliklerimiz oluyor. Teleskopla çocuklar kitaplardan değil de yerinde öğrenerek daha nitelikli hale geliyorlar. Alper Gezeravcı'yı çocuklar örnek almaya başladı."

"Öğrendiğimiz bilgileri ilerde kullanabileceğimiz için mutluyuz"

4'üncü sınıf öğrencisi Aras Ali Turhan , okulda öğrendiği bilgileri pekiştirmek için bilgievine geldiğini söyledi.

Gözlem etkinlikleriyle birlikte uzaya olan ilgisinin arttığını kaydeden Turhan, "Burada gözlem yaptığımız için mutluyuz. Burada öğrendiğimiz bilgileri ilerde kullanabileceğimiz için de mutluyuz" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Süleyman Emin Akçan da uzaya olan merakının bilgievinde daha da arttığını aktardı.

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