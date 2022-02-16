Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da dolandırıcılık suçundan hakkında 31 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında ekipler, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 31 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.
M.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır Dolandırıcılık
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