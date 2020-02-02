Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu Malatya'nın ilçelerinde yaralananlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde personelin ilk andan itibaren yürüttüğü çalışmalarla tedavi ediliyor.

Yaşadıkları korku nedeniyle evlerinden çıkmaya çalışırken düşme sonucu yaralanan bazı vatandaşlar, hastanede tedavi altına alındı. Deprem sırasında acil servisteki hastaların panik içinde binadan çıkmaya çalışmaları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından hastane olarak kriz yönetim ekibi oluşturduklarını söyledi.

Kriz anlarının çok kolay olmadığına işaret eden Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birçok personel çocuklarıyla hastaneye geldi, buna ben de dahilim. Onlar otoparkta araçta otururken biz hastanede neler yapabileceğimizi konuştuk ve önlem aldık. Bu travmayı yaşayan insanların, ailelerini, çocuklarını bırakarak gelip hizmet etmesini bekliyorsunuz. Bunun organizasyonunu yaptık, bu iş biraz daha zor. Hastaneye ilk geldiğimizde yatan hastalar, yoğun şekilde evlerine gitmeye çalışıyordu. O hastaları ikna etmeye çalıştık, hastanenin evlerden daha güvenli olduğunu ve dışarıda çok yoğun bir trafik bulunduğunu anlatmaya çalıştık. "

Aktürk, hastanenin servislerini incelediklerini ve herhangi bir hasar oluşmadığını gördüklerini belirtti.

Depremden yaklaşık 20 dakika sonra acil servise yoğun başvuru olduğunu anlatan Aktürk, "Birçoğu korkmuş ve panik içindeydi. Bunları da ikna ederek, tedavi etmeye çalıştık. Depremde yaralananlar için ise acil serviste 25 yataklı kırmızı alanımızı boşalttık ve acil uzmanlarının hepsini, personelimizin birçoğunu göreve çağırdık. Elazığ'a gönderilmek üzere bizden hekim istediler, hazırlığımızı yaptık." diye konuştu.

Hastanede 6 kişinin tedavisi sürüyor

Erdal Aktürk, depremin ardından sağlık hizmetlerini aksatmadan vermeye gayret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 270'e yakın yaralı başvurdu, bunların birçoğu düşmelere bağlı ezilmeler. Yaklaşık 15 hasta yatarak tedavi edildi. Bir anne ve kızda, deprem esnasında sobanın üzerindeki sıcak suyun dökülmesine bağlı yanıklar vardı. Anne taburcu edildi, kız halen tedavi oluyor. Diğer hastalar ise ortopedi, beyin cerrahi ve travma servislerimizde tedavi oldu. 6 hastamız şu an servislerde takip ediliyor. En ufak bir sıkıntı yok. Tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edeceğiz."

"Sağlık görevlileri çok yardımcı oldu"

Depremzede Mehmet Ece ise deprem sırasında Pütürge ilçesindeki evinde olduğunu, ilk etapta küçük bir sarsıntı hissettiğini ve hemen dışarı çıkmaya çalıştığını söyledi.

O sırada evin yıkılmaya başladığını ifade eden Ece, "Kendimi camdan atmışım, nasıl attığımı da bilmiyorum. Kendimi yerde buldum, iki ayağımı da hissetmiyordum. 5 dakika içerisinde beni Pütürge Devlet Hastanesine götürdüler." dedi.

İlk tedavisinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini anlatan Ece, "Her iki bacağımda da kırıklar bulunuyor. Sağlık görevlileri çok yardımcı oldu, işleri rast gitsin. Gerek devletimize gerekse yardımcı olan herkese dua ediyorum. Allah razı olsun, iyi ki varlar." diye konuştu.

Depremzede Fidan Duran da panik içinde evden çıkmaya çalıştığını belirterek, "Sarsıntının şiddeti artınca dengemi kaybettim ve merdivenden yuvarlandım. Çok korktum, telaşla kendimi dışarı atmaya çalıştım, bir baktım ki yerdeyim." ifadelerini kullandı.

Oğlu tarafından hastaneye getirildiğini kaydeden Duran, düşme neticesinde omzunun kırıldığını ve 3 gün önce ameliyat edildiğini bildirdi.

Duran, kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.