Denizli'de yaralı bulunan yabani kuşlar tedavi edilip doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde buldukları baykuş, kerkenez ve kızıl şahini tedavi ettirmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Veteriner hekimleri tarafından kontrolleri yapılan kuşların açık yaralarının bulunmadığı, kaslarında güçsüzlük, sinirlerinde hasar ve beslenmeye bağlı sorunlar nedeniyle uçamadıkları tespit edildi.

Tedavilerinin ardından baykuş ve kerkenez yeniden doğaya bırakılırken, kızıl şahinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.