Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı
[Fotoğraf: AA(ARŞİV)]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün bahçe duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine yönelik Hacıkaplanlar Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 35 ACC 212 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Polisten kaçan sürücü, yaklaşık 5 kilometre sonra Zümrüt Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.
Araçtan inen ve yaya olarak kaçmaya çalışan kadın sürücü Ş.N.Ç, yakalandı. Ehliyetinin olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadığı belirlenen kadına 8 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Haberler
- 10:10
- 10:14
- 10:05
- 10:10
- 10:01
Sıradaki Haber
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalktı mı? Şehirlerarası seyahat yasak mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz