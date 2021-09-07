Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı'nın geçen yıl olası acil durum ve afetlerde iş birliği ve yardımlaşma yapılması konusunda protokol imzaladığı hatırlatıldı.

Protokol çerçevesinde arama kurtarma tatbikatı ve afet eğitimi düzenlendiği belirtilen açıklamada Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Bağbaşı Su Kaynağı ve Depo Tesisinde yapılan tatbikata Denizli, Antalya, Muğla, Bursa, Manisa ve İzmir'den gelen gönüllü AKUT ekipleri ile hekim, hemşire, iş güvenliği uzmanları ve psikologdan oluşturulan 14 kişilik DESKİ Arama Kurtarma Timinin de yer aldığı bildirildi.

AKUT ve DESKİ Arama Kurtarma Timinden 80 kişilik ekibin, yaşanan olası deprem sonrasında arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, tesisteki çadırlarda konaklayan katılımcıların 36 saat süren arama kurtarma faaliyeti ile afet eğitimi aldığı kaydedildi.

Açıkalamada, 2 gün süren tatbikat ve eğitim programını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın "İnşallah şehrimizde, ülkemizde afet olmasın ama olduğunda da hepimizin hazırlıklı olması gerekir. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaremiz, AKUT ile birlikte güzel bir eğitim çalışması ve tatbikat yapıyor, Allah'ım bizleri afet ve musibetlerden korusun, afetlere karşı her türlü önlem ve tedbiri almakla yükümlüyüz." ifadelerine yer verildi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı da hedeflerinin olası bir afette yetkin insanlar ve gönüllüler yetiştirmek olduğunu belirterek, "Bunun için de burada temel eğitimden sonra ileri eğitim veriyoruz. Olası bir afet ve depremde oluşacak enkazlar için arama-kurtarma eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle ulaşma operasyonunda delme-kırma operasyonlarını çalışıyorlar. Denizli Büyükşehir Belediyesine bize verdiği destekler ve bu imkanları bize sağladığı için teşekkür ediyoruz." dedi.