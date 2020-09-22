"Turizmin başkenti" Antalya'da, temiz ve berrak bir denize sahip Kaş ilçesi, zengin su altı flora ve faunasıyla dalış tutkunlarını büyülüyor.

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kaş, su altı zenginlikleriyle de dalış turizmine hizmet veriyor. İlçe, antik çağlardan Birinci ve İkinci Dünya savaşlarına kadar birçok tarihi batığa da ev sahipliği yapıyor. Akdeniz'in mavi suları, bu özellikleriyle dalış tutkunlarını cezbediyor.

İlçe, 2. Dünya Savaşı'nda Meis adasındaki İngiliz üstlerini bombalarken düşürülen İtalyan yapımı savaş uçağı, 3 bin 300 yıl önce batan Uluburun Batığı'nın replikası, geçen yıl Hava Kuvvetleri'nin bağışı ile ilçeye getirilerek batırılan D-47 kargo uçağı ve 2 yıl önce batırılan 45 tonluk "emekli tank", antik kalıntılar, doğal güzellikler ve yüzlerce objeye ev sahipliği yapıyor.

Antik çağlardan 1. ve 2. Dünya savaşlarına kadar birçok batığın adeta tarihe sessiz tanıklık ettiği Kaş, dalgıçların ve su altı meraklıların ilgi odağı oluyor. Su altında görsel şölen oluşturan batıklar kendisine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 40 noktada dalış yapanlar, farklı türlerdeki deniz canlılarını da görerek su altı dünyasının güzelliklerini keşfediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci kapsamında da gerekli tüm tedbirler alınarak, ilçede dalış hizmetleri devam ediyor.

Her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turist dalış yapıyor

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 18 dalış eğitim merkezi bulunduğunu ve her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turistin, alanında donanımlı eğitmenler eşliğinde güvenli ve keyifli dalışın tadını çıkarttığını söyledi.

İlçenin, son derece berrak denizi ile Akdeniz ölçeğinde en iyi görüşe sahip dalış noktalarını barındırdığını dile getiren Yazıcı, aynı zamanda koruma kapsamında olan bu bölgelerdeki korunan balık türlerinin de dalış esnasında görülebildiğini kaydetti.

Kendisinin de dalış yaptığını aktaran Yazıcı, su altındaki zenginlikleri keşfetmenin insana ayrı bir keyif sunduğunu ifade etti.

Kaş'ı, "turizmde geleceği parlak ilçe" olarak nitelendiren Yazıcı, "Kaş'ta dalış turizmi noktasında turist sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yıl ülkemizde ve dünyada etkili olan Kovid-19 salgınına rağmen dalış yapan insan sayısında azalma yaşanmadı." dedi.

Dalış teknelerinin de hijyen kurallarına en üst düzeyde uyduklarını aktaran Yazıcı, sıkı denetimler yapıldığını, kurallar noktasında asla taviz verilmediğini belirtti.

Tekne sahiplerinin de bu konuda çok hassas davrandıklarını ifade eden Yazıcı, "Bizzat kendilerinin ciddi tedbirler aldıklarını görmek bizleri daha çok sevindiriyor. İş birliği halinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dalış turizmine ve salgın sürecine sundukları desteklerden dolayı da kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Engelliler de su altını keşfediyor

Kaymakam Yazıcı, ilçenin en iyi dalış eğitim merkezlerini barındırdığını, merkezlerin istihdama katkıda bulunarak, kendi içinde yeni eğitmenler yetiştirdiğini belirtti.

Eğitmenlerin insanlara dalışı sevdirdiğini dile getiren Yazıcı, "Alanında son derece eğitimli eğitmenler dahilinde engelli insanlara da dalış yaptırılabiliyor. İsteyen herkes, buradaki su altı zenginliklerini görebilir." ifadelerini kullandı.

Kaş Kaymakamı Yazıcı, Fener Adası mevkisinde 18 metreye hobi amaçlı tüplü dalış gerçekleştirdi. Kaymakam Yazıcı'nın mavi sulardaki yolculuğu su altı kamerasıyla da görüntülendi.