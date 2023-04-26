Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.04.2023 20:16

Dağların süsü yaban keçileri Gümüşhane’de dronla görüntülendi

Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri dronla görüntülendi.

Dağların süsü yaban keçileri Gümüşhane’de dronla görüntülendi

Coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan dağlarda son yıllarda sayıları hızla artan yaban keçilerine ev sahipliği yapan Gümüşhane’de sayıları 2 bine varan yaban keçileri doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Doğa gezisi esnasında İsmail Özdemir isimli bir vatandaş tarafından fark edilen ve dronla kayıt altına alınan eşsiz anlarda 4 adet dağ keçisi dinlenirken görülüyor. Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen yaban keçilerini köylerinde görmekten çok mutlu olduklarını söyleyen İsmail Özdemir, “Bu harika hayvanları köyümüzde görmek, kendi yaşam alanlarında izlemek çok güzeldi. Dronu görünce korkmadılar fakat alçalmaya başlayınca biraz tedirgin olarak uzaklaştılar” dedi.

Dağların süsü yaban keçileri Gümüşhane’de dronla görüntülendi



Gümüşhane’nin hemen her noktasında görülüyor

Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri yaşadıkları kayalıkların rengiyle aynı renkte oldukları için fark edilmesi çok zor olan bir hayvan. Gümüşhane’nin hemen her noktasında görülmeye başlayan ve il genelinde sayıları 2 bine varan yaban keçileri koruma altında olmaları nedeniyle avlanması yasak olan hayvanlar arasında yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma ve gözlem çalışmalarını sürekli yapılması, vatandaşların da konudaki hassasiyeti nedeniyle kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alan yaban keçilerinin sayıları Gümüşhane’de hızla artıyor.

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:51
Bakan Özer: Bir yıl içerisinde 6 bin 4 tane anaokulu yaptık
21:45
Bakan Kurum: Yarısı Bizden kampanyamıza 20 bin 147 başvuru yapıldı
21:39
Bakan Akar: Milli Muharip uçağımızı da Kızılelma'yı da uçuracağız
21:19
Hollanda'da 2022'de en çok etnik kökene dayalı ayrımcılık görüldü
21:12
Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı
20:55
TUSAŞ, havacılık ürünlerini TEKNOFEST İstanbul'da sergileyecek
Çivi ve teller kadınların ellerinde sanata dönüşüyor
Çivi ve teller kadınların ellerinde sanata dönüşüyor
FOTO FOKUS
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ