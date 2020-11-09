Dağıstan'dan göç ederek Yalova'nın merkeze bağlı Güneyköy köyüne yerleşenler, atalarından öğrendikleri, zahmetli olduğu kadar lezzetli "hinkal" ve "pakuk" adlı helvalarla damaklarda güzel tatlar bırakıyor.

Dağıstan'dan yaklaşık 150 yıl önce gelerek eski adı Reşadiye olan Güneyköy'e yerleşen aileler, memleketlerine ait düğün, bayram, yemek gibi gelenekleri halen ilk günkü gibi sürdürüyor.

Yemek kültürleriyle farklılıklarını gösteren köyün en bilinen lezzetleri arasında ise Kafkasya'ya ait hamur işi türü "hinkal" ile "pakuk" adlı helvalar yer alıyor.

Köy muhtarı Hacı Murat Erhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin 1870-1880 yılları arasında Dağıstan'dan göç edenlerden oluştuğunu söyledi.

Atalarının Kafkasya'dan gelirken yemek başta olmak üzere kültürlerine ait tüm değerleri köylerine taşıdığını belirten Erhan, "Atalarımız bizlere bu kültürleri aktardı. Özel ve farklı Kafkasya yemeklerimiz, tatlılarımız var. Bunları bizler de devam ettiriyoruz." dedi.

Yemeklerinin genelde hamur işi ve et üzerine olduğunu ifade eden Erhan, "Haşlanmış hamurun içerisine kıymanın işlenerek konulmasını içeren 'hinkal' adlı yemek, içi dolu ekmek anlamına gelen ve Dağıstan'da 'suraçet' diye bilinen değişik bir bazlama türümüz var. Ayrıca haşlanmış ekmek ve haşlanmış etten oluşan değişik yemeklerimiz de var. Bununla birlikte birkaç çeşit tatlımız var. Kafkasya'nın Dağıstan bölgesinden yüzyıllar öncesinden çıkıp da köyümüze gelen atalarımızın bize bıraktığı adet ve ananelerimizi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

"O tatları buraya getirmişler"

Köydeki iş yerlerinde 18 yıldır yöresel yemekler yapan 66 yaşındaki Fazilet Güven ise kültürlerindeki yemek çeşidinin fazla olduğuna değinerek, işletmesinde sadece hamur işi üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Dağıstan lezzetlerini ilk günkü gibi yapmaya özen gösterdiğini anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Orada nasıl yapıldıysa o tatları, buraya da getirmişler. Biz de annelerimizden öğrendiğimizi burada ablamla beraber yapıyoruz. Burada fıstıklı, susamlı, cevizli, ay çekirdekli tatlılar yapıyoruz. Bizim sulu tatlımız yok. Aslında bayramlarda tatlıları yapıyoruz. Talep çok olunca burada yapıp köyümüze gelen misafirlere veriyoruz. Özellikle 'pakuk' dediğimiz helva tarzı tatlımız çok tutuluyor. Haftada 3 defa yapıyoruz. Yapılması çok zor bir tatlı. Bir buçuk saat boyunca kaşığı çevirmek gerçekten çok zor. Dağıstan Helvası adıyla üretim yapıyoruz."

Yaman, özellikle kent dışından gelenlerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.