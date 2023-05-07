Çukurca'da imece usulü çeltik ekimi

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan, taş evleri, susamdan yapılan tahini, narı ve üzümü ile ünlü Çukurca ilçesinde çeltik de üretiliyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin çalıştırılamadığı tarlalar, imece usulü ekiliyor.

Taş evleri, susamdan yapılan tahini, narı ve üzümü ile ünlü Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, çeltik de üretiliyor.

Hakkari merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 14 bin nüfuslu Çukurca'daki çeltik üretimi ise geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

Çiftçiler, imece usulü çalışıyor

Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor.

Engebeli araziler ve yüksek dağlarla çevrili Çukurca'da geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip, toprağı birlikte sürerek, küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor.

İlkbahar aylarında suyla doldurulan çeltik havuzlarına tohumları toprakla buluşturan çiftçiler hem ekim hem hasat döneminde birlikte dayanışma içinde çalışıyor.

"Bir iki kişinin yapacağı iş değil"

İlçenin Yeşil Çeşme Mahallesi'nde bulunan evinin önündeki çeltik tarlasını akraba ve komşularının yardımıyla eken Zeydan Akdemir, Çukurca pirincinin doğal ve sağlıklı olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler bahar aylarının gelmesiyle ilçe sakinleri olarak bir araya geliyoruz. Çeltiği imece usulü ile yapıyoruz. Çünkü bir iki kişinin yapacağı iş değil. Küçük küçük havuzlar yapmamızın sebebi havuzlardaki suların ısınmasıyla pirinçlerin tadı daha güzel oluyor."