Ankara Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Çubuk'u çevre il ve ilçelere bağlayan yollarda hız kontrollerini artırdı.

Her yıl onlarca kişinin trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybettiği Çubuk-Ankara ve Çubuk-Şabanözü yolunda, jandarma trafik ve asayiş uygulamasının artmasıyla kazalarda azalma olduğu bildirildi.

[Fotoğraf: AA]

Uygulama yapan jandarma ekiplerin, hız limitini aşan araçları durdurarak sürücülere hız limitlerine göre 288 ila 1228 lira arasında değişen para cezaları uyguladığı kaydedildi.

Şehir merkezindeki hız sınırı olan 82 kilometreyi aşan sürücülere para cezası kesildi.

Emniyet kemeri uygulaması

Radar uygulaması ile birlikte emniyet kemeri uygulaması da yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 4 saat yapılan uygulamada 230 araç kontrol edildi, hız kurallarına uymayan 14 sürücüye toplam 12 bin 268 lira, emniyet kemeri takmayan 8 sürücüye ise toplam 13 bin 324 trafik cezası kesildi.