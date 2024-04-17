Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.04.2024 10:49

Çorum'da yolda bulunan para sahibine teslim edildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi yolda bulduğu 800 doları Sungurlu Belediyesi aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Çorum'da yolda bulunan para sahibine teslim edildi
[Fotograf: AA]

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yürüdüğü sırada yerde bir miktar para olduğunu fark eden Osman Baytar, parayı alıp Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.

Zabıta ekiplerince tutanakla teslim alınan paranın sahibinin bulunması için belediye hoparlöründen anons yapıldı.

Bir süre sonra belediyeye başvuran Hasan Karakartal, 800 doların kendisine ait olduğunu ispatladıktan sonra parayı belediye görevlilerinden teslim aldı.

Karakartal, parayı bulup kendisine ulaşmasını sağlayan Baytar'a ve zabıta görevlilerine teşekkür etti.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Edirne'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
Bakan Tekin'den "öğretmen ataması" açıklaması
11:53
Gazze'de can kaybı 33 bin 899'a çıktı
11:52
Ukrayna: Rusya'nın Çernigiv'e düzenlediği füze saldırısında 10 kişi öldü
11:48
Afrika'dan çöl tozu geliyor: 2 gün etkili olacak
11:47
Bakan Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok
11:55
İzmir'de iş yerinin önünde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
BAE'de 75 yıllık rekor: Bir yıllık yağış, 12 saatte yağdı
BAE'de 75 yıllık rekor: Bir yıllık yağış, 12 saatte yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ