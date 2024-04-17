Çorum'da yolda bulunan para sahibine teslim edildi

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yürüdüğü sırada yerde bir miktar para olduğunu fark eden Osman Baytar, parayı alıp Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.

Zabıta ekiplerince tutanakla teslim alınan paranın sahibinin bulunması için belediye hoparlöründen anons yapıldı.

Bir süre sonra belediyeye başvuran Hasan Karakartal, 800 doların kendisine ait olduğunu ispatladıktan sonra parayı belediye görevlilerinden teslim aldı.

Karakartal, parayı bulup kendisine ulaşmasını sağlayan Baytar'a ve zabıta görevlilerine teşekkür etti.