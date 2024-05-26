Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmancık'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.Ç, E.T, Ş.D. ve H.Ç'yi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların içinde bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.
Araçtaki aramada, 500 gram uyuşturucu ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç, Ş.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.