Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.05.2024 10:31

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmancık'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.Ç, E.T, Ş.D. ve H.Ç'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların içinde bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.

Araçtaki aramada, 500 gram uyuşturucu ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç, Ş.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Uyuşturucu Çorum
Sıradaki Haber
Rize'de haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı
12:31
Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
12:15
7 milyon sürücü için süre doluyor: Ehliyet yenileme süreci hakkında bilinmesi gerekenler
12:04
Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nu güçlendirecek proje: Via Carpatia
12:12
Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
11:32
İŞKUR'dan 400 bin liraya kadar hibe desteği: Başvurular başladı
Kastamonu'da çam kozalaklarından elde edilen tohumlar bölgenin ihtiyacını karşılıyor
Kastamonu'da çam kozalaklarından elde edilen tohumlar bölgenin ihtiyacını karşılıyor
FOTO FOKUS
Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ