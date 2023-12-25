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Güncel
İHA 25.12.2023 14:11

Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolu üzerindeki Eren köyü kavşağında meydana geldi.

Alaca'dan Sungurlu istikametine gitmekte olan Serdar Gökhan K. yönetimindeki otomobil ile Alaca şehir merkezinden Eren köyü istikametine gitmekte olan Erdoğan P. yönetimindeki araç Eren köyü kavşağında çarpıştı. Kazayı araç sürücüleri yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan Şeyma K. yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Çorum Trafik Kazası
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