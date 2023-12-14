Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Serhat T. (19) ve arkadaşı Samet T.C. (29), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Emre Y. ve Ali Ö'ye, Ata Caddesi'nde yürüdükleri sırada araçtan pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Emre Y. ve Ali Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından olayda kullandığı pompalı tüfekle canlı yayın yapan saldırganlar ise Çorum-Ankara kara yolundaki jandarma uygulama noktasında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.