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Güncel
AA 22.02.2024 13:47

Çorum'da 14 okul servisi trafikten men edildi

Çorum'da ekipler okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 6 ayda 220 servis ve sürücü kontrol edilirken, şartları uygun olmadığı belirlenen 14 servis aracı da trafikten men edildi.

Çorum'da 14 okul servisi trafikten men edildi
[AA (Arşiv)]

Kentte öğrencilerin okula güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce eğitim öğretim yılı boyunca denetim gerçekleştiriliyor.

Polis ve jandarma ekipleri, bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda servis araçlarını denetledi.

Denetimde ekipler, servis araçlarında emniyet kemeri, aydınlatma donanımı ve yangın tüpü gibi kriterleri kontrol ederken, sürücülere de güvenlik sorgusu yaptı.

6 ayda 220 araç kontrol edildi

Denetimde ayrıca, servis araçlarında görevlendirilen rehber personelin sertifikası ve kullanmak zorunda olduğu yeleği kullanıp kullanmadığına bakıldı.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla her servis aracının ortalama ayda bir kez incelendiği denetimlerde, 6 ayda 2020 servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi.

Son 6 aydaki denetimlerde 38 okul servisinin sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 41 bin 328 lira para cezası uygulandı, gerekli kriterleri taşımadığı belirlenen 14 servis aracı da trafikten men edildi.

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