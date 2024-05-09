Çorum Belediyesi, ayçiçeği ekimine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekilmedik tek karış yer kalmasın” talimatı üzerine Çorum Belediyesi Eskice Köyü yakınlarındaki su terfi istasyonunun çevresinde bulunan araziyi tarıma kazandırdı.

Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait olan 80 dönüm araziye daha önceden yağlık ayçiçeği ekimi ve buğday ekimi yapılırken bu yıl ise ayçiçeği ekimi yapıyor.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın şunları söyledi;

"Belediyemize ait 80 dönümlük araziyi tarıma kazandırdık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ayçiçek yağı ihtiyacını inşallah bu yıl da karşılayacağız. Rabbim bol ve bereketli mahsul versin."