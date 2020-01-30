Zorlu PSM ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivale katılan sanatçılar ile çeşitli resmi ve özel kurumlar, çocuklara resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma imkanı sunuyor.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Festival Direktörü Tomru Dereköylü, kendi çocuklarını sanatla buluşturma fikriyle festivalin doğduğunu belirterek, "İki çocuğum var. Atölyelere tek tek giderken, 'Neden her yere ayrı ayrı gidiyor ve hepsini neden bir yerde bulmuyoruz?' dedik. Bunları birleştirirken, çocukların sanat ve sanatçıyla bir arada olmasını arzu ettik. Bu noktada da sanatçılarımızla iletişime geçtik. Festivale katkı sunan çok değerli sanatçılarımız var. Geçen yıl da varlardı. Devrim Erbil, Tan Sağtürk, Ragıp Savaş, Yiğit Yazıcı, Mehmet Sinan Kuran gibi değerli sanatçılarımız var." ifadelerini kullandı.

Yarın da devam edecek festival kapsamında, çocukların atölye çalışmalarına katıldığına dikkati çeken Dereköylü, "Hem sanatçılarla tanışıyor hem onların teknik ve tecrübelerinden yararlanıyorlar. Onlar haricinde markalarımız tamamen sanatsal etkinlikler düzenliyor. Bizim altını çizdiğimiz en önemli noktalardan biri, mutlaka sanata dair bir şey olmasını rica ediyoruz." diye konuştu.

Dereköylü, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli markaların etkinliğe verdiği desteğe işaret ederek, "Çocuklar burada karikatürden resme, dramadan sahne sanatlarına, Türk el sanatlarından ahşap oyuncak gibi farklı etkinliklere katılabiliyor. Dijital sanatlar var. Her şey var bu etkinlikte. Hepsine dokunmaya çalışıyoruz." dedi.

Çocuklar için sanatsal etkinliklerin oldukça önemli olduğunu dile getiren Dereköylü, şunları kaydetti:

"Bence sanatın yaptığı en doğru şey, hayal etme ve özgür düşünme gücü. Çocukların hayallerinin sınırları yok. Bu noktada tabii ki bunu kağıda ya da sanata dökmeleri, belirli kalıpların dışında oluyor. Bu da hem öz güvenlerini hem benliklerini ortaya çıkarıyor. Çocukları özgür bıraktığınızda aldığınız geri bildirimler o kadar farklı oluyor ve bambaşka şeyler çıkıyor. Biz büyüklerin hayal edemediğini hayal ediyorlar. O yüzden sanatın en doğru yönlendirdiği şey hayal etme gücü."

Etkinliğin ilk gününde oyuncu Ezgi Mola, çocuklarla buluşarak onlarla sohbet etti ve soruları yanıtladı.

Festival alanındaki "Artist Zone" bölümünde gerçekleştirilen atölyelerden elde edilen gelir, Tohum Otizm Vakfına bağışlanacak.

Tabak, mozaik ve tekstil boyama gibi etkinliklerin de gerçekleştirilebildiği etkinlik, 2 Şubat'ta sona erecek.