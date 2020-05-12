Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, dün yeniden faaliyete başlayan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatıyla ekipler, berber ve kuaför salonlarına maske ve dezenfektan dağıttı ardından salonları ilaçlayarak dezenfekte yaptı.

Sinanoğlu, koronavirüs salgınına karşı etkin bir şekilde mücadele ettiklerini ifade ederek, "Vatandaşımızın sıklıkla kullandığı toplumsal alanları dezenfekte ettik. Belediye olarak mümkün mertebe yapılabilecek her türlü çalışmayı ivedilikle yaptık. Normalleşme sürecinde de üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz yapacağız." dedi.

