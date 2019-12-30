Van'da Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, cezaevi yerleşkesinde açılan restoran ve kafede çalışarak aşçılık öğreniyor.

Van-Erciş kara yolu üzerindeki cezaevinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İş Yurtları Daire Başkanlığının desteğiyle açılan fırın ve unlu mamuller, tekstil ve konfeksiyon, karton bardak, demir, gümüş, tarım, mobilya atölyeleri gibi birçok iş kolunda hükümlülere meslek sahibi olma imkanı sunuluyor.

Bu kapsamda, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR desteğiyle açılan kurslarda başta kebap, lahmacun ve çorba olmak üzere birçok yemeği yapmayı öğrenen, aşçılık ve garsonluk eğitimi alan hükümlüler, cezaevi kampüsünün bulunduğu alanda açılan "Kampüs Restoran ve Kafe"de görev yapıyor.

Binasından, masa ve sandalyelere kadar tüm malzemeleri atölyelerde hazırlanan restoran ve kafede çalışarak meslek sahibi olan hükümlüler, yemeklerin hazırlanmasından sunumuna tüm aşamalarda yer alıyor.

Şişlere kebap takan, lahmacun yaparak fırına süren, döner yapan hükümlüler, kurumda görev yapan asker ve memurların yanı sıra yakınlarını görmeye gelen vatandaşlara da hizmet veriyor.

"Tüm aşamalar hükümlüler tarafından yapıldı"

Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Faruk Akdeniz, AA muhabirine, yerleşkede yer alan ceza infaz kurumlarının ısıtılması, hükümlü ve personelin iaşesi ile ulaşımın kurum tarafından sağlandığını söyledi.

Yerleşkenin kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle bir restorana ihtiyaç duyulduğunu belirten Akdeniz, şöyle devam etti:

"Restoranın inşası, teşrifatının hazırlanması ve yerleştirilmesi tamamen kurum personelimiz ile hükümlüler tarafından karşılanmıştır. Amacımız kampüsteki personele, ziyaretçilere, lojman sakinlerine ve vatandaşa hizmet vermek. Restoranımızda 4 personel ile 20 hükümlü görev yapıyor. Restoranımızın masa ve sandalyeleri hükümlülerin emeğiyle hazırlanmıştır. Restoranda çalışan hükümlüler, öncesinde hijyen ve iş güvenliği eğitimi aldı, meslekleriyle ilgili kurslara katıldı."

Akdeniz, restoranda çalışan hükümlülerin öğrendikleri mesleklerle ilgili sertifika aldığını, bu sayede tahliye olduktan sonra daha kolay iş bulabildiğini dile getirerek, "Restoranımızın gelirinden hükümlülerimize ücret ödeniyor ve sigortaları da yatırılıyor. Hükümlülerin buradaki faaliyetleriyle infaz sırasındaki zaman yüklerini hafifletiyoruz. Hükümlüler burada ya da diğer İşyurdu faaliyetlerinde çalışırken sivil hayatla iç içeler. Dışarıya adaptasyonlarına da katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

"Üniversite mezunu olarak tahliye olacağım"

Cezaevine 12 yıl önce giren ve bu süre içinde kendini geliştirmek için çaba gösteren hükümlü ise şunları anlattı:

"Cezaevine girdiğimde ilkokul mezunuydum. Kamyon şoförlüğü yapıyordum. Burada ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi bitirdim. Çeşitli kurslara katılarak 10 sertifika aldım. Dışarıda bir yumurta kırmasını bilmezken burada döner, kebap, pide ustası oldum. Aldığımız eğitimlerle kendimi topluma uygun hissediyorum. Dışarı çıkmama az bir süre kaldı. Bu imkanları bize sağlayan tüm amirlerime teşekkür ediyorum."

Diğer hükümlüler de aldıkları kurslar sayesinde meslek sahibi olduklarını belirterek, tahliye olduktan sonra kendi işlerini kurma imkanı bulacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA